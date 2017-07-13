В Подмосковье 90-летняя пенсионерка на Matiz протаранила внедорожник и погибла

В Подмосковье 90-летняя пенсионерка, находившаяся за рулем Daewoo Matiz, погибла, врезавшись во внедорожник Infiniti. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

ДТП произошло в четверг, 13 июля, на Волоколамском шоссе в Красногорском районе между населенными пунктами Аникеевка и Опалиха. По предварительным данным, виновницей лобового столкновения стала пенсионерка. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм. Водитель второй машины был госпитализирован.

Как рассказали очевидцы, последствия аварии не могли ликвидировать несколько часов: тело погибшей и поврежденные автомобили уже после прибытия экстренных служб долгое время оставались на дороге.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

В четверг, 13 июля, водитель легкового автомобиля погиб в результате столкновения с трамваем на востоке столицы. Пассажиры трамвая в результате аварии не пострадали.