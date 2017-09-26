Жильцов дома в подмосковных Мытищах эвакуировали из-за самодельной бомбы

Самодельное взрывное устройство обнаружили в одном из пятиэтажных жилых домов в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, телеканал РЕН ТВ.

По его информации, бомбу нашли сотрудники спецслужб в ходе обысков в одной из квартир. Была проведена эвакуация жильцов подъезда. Взрывное устройство удалось обезвредить, после чего его вывезли из жилого дома.

По предварительным данным, мощность самодельной бомбы была небольшой. Как отмечается, в случае взрыва она, веростно, повредила бы лишь квартиру, в которой ее хранили.

В июне в квартире одного из домов на Покровском бульваре в центре Москвы взорвалась самодельная бомба. Тогда серьезно пострадал подросток: ему оторвало левую кисть, также он получил рваную рану правой кисти, многочисленные осколочные ранения грудной клетки, травмы плеч и предплечий.