Вандалы повредили стеклянный купол и зеленые насаждения в новом парке «Зарядье»

Вандалы повредили конструкции стеклянной коры, медиацентра и зеленые насаждения в парке «Зарядье». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие, — отметила директор по проектированию гражданских проектов АО Мосинжпроект Галина Гордюшина. — Треснуло также световое окно на крыше павильона “Медиацентр”. Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, — материал выдерживает до 300 килограммов. Это явно произошло от удара каким-то предметом».

Осколки не упали на посетителей, так как стекла купола состоят из нескольких слоев, скрепленных между собой полимерной пленкой. Стеклянная кора частично накрывает сад. Благодаря 150 солнечным батареям под ней возможно выращивать теплолюбивые растения.

Директор парка Павел Трехлеб призвал уважать чужой труд и относиться бережнее к природе: «Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть “Зарядье” к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок. И конечно, всем нам — разработчикам, строителям, сотрудникам “Зарядья” — очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции. Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас».

Ремонт стекла осложняется уникальностью высокотехнологичных элементов, из которых изготовлены конструкции.