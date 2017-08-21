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Вдохновленный фильмом школьник поджег колеса самоката и спалил машину

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Десятилетний школьник устроил пожар во дворе дома на севере Москвы, пытаясь поджечь колеса своего самоката. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Ботанической улице. По словам мальчика, прием с поджогом колес он увидел в фильме «Призрачный гонщик». Однако повторить его в реальной жизни ребенку не удалось: огонь охватил не только самокат, но и стоявший рядом автомобиль «Волга», а также пластиковую бутылку с бензином, которую использовал школьник.

В результате часть машины сгорела, а юного поджигателя госпитализировали в одну из столичных больниц с ожогами.

В июле полиция задержала в Москве школьников, которые сожгли флаг России. Они сорвали государственный символ со здания офиса «Единой России» на западе города, нарисовали на нем свастику и подожгли.

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