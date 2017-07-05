Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Внедорожник на буксире сбил насмерть пенсионера на юго-западе Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Внедорожник SsangYong на буксире насмерть сбил 70-летнего пенсионера на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло около 21:00 в среду, 5 июля, на улице Вавилова, когда пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу. После наезда на человека оба автомобиля поехали дальше. Задержать их удалось очевидцам происшествия, на помощь которым пришли дежурившие неподалеку сотрудники полиции.

За рулем первой машины находился 65-летний адвокат Роберт Франгульян, а за рулем внедорожника, который везли на буксире, — женщина. По словам водителей, пешеход переходил дорогу на красный свет, и они его не видели.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В марте легковой автомобиль сбил пенсионерку и двух ее внуков на пересечении Верхней Красносельской улицы и 4-го Красносельского переулка в Москве. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Читайте также
Самое читаемое
Любовь, музыка и спорт
Чем заняться в Москве в выходные 8 и 9 июля
Cегодня
Память сотен городов
Что Москва и еще 499 городов России помнят о сталинских репрессиях
Cегодня
Как похоронный бизнес тянут на свет
Глава Ritual.ru рассказал о московском рынке и борьбе с черными агентами
Cегодня
Урбанистику — в массы
На Moscow Urban Forum впервые проведут Фестиваль городских сообществ
5 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter