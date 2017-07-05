Внедорожник на буксире сбил насмерть пенсионера на юго-западе Москвы

Внедорожник SsangYong на буксире насмерть сбил 70-летнего пенсионера на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает паблик Mash на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

ДТП произошло около 21:00 в среду, 5 июля, на улице Вавилова, когда пенсионер переходил дорогу по пешеходному переходу. После наезда на человека оба автомобиля поехали дальше. Задержать их удалось очевидцам происшествия, на помощь которым пришли дежурившие неподалеку сотрудники полиции.

За рулем первой машины находился 65-летний адвокат Роберт Франгульян, а за рулем внедорожника, который везли на буксире, — женщина. По словам водителей, пешеход переходил дорогу на красный свет, и они его не видели.

Обстоятельства происшествия уточняются.

В марте легковой автомобиль сбил пенсионерку и двух ее внуков на пересечении Верхней Красносельской улицы и 4-го Красносельского переулка в Москве. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.