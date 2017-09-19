Глава совета ветеранов московского района пять лет насиловал внука

Председатель совета ветеранов Басманного района столицы заподозрен в сексуальном насилии над внуком-школьником. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, во вторник, 26 сентября, сотрудники уголовного розыска задержали 66-летнего Николая Леонтьева.

«Мужчину изобличили в том, что он с января 2012 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своего внука 2001 года рождения, ныне учащегося девятого класса. Надругательства над ребенком совершались в столичной квартире на улице Казакова, а также в частном доме в Нижегородской области», — рассказал источник.

Он добавил, что мужчина признал вину и сознался в совершении преступлений.

В отношении него возбудили уголовное дело. Леонтьев уже арестован.