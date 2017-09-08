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Водитель Jaguar погиб при столкновении с лосем в Подмосковье

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Водитель на автомобиле Jaguar сбил лося в Московской области и погиб. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Авария произошла в среду около 05:35 на 129-м километре Минского шоссе. Животное после ДТП также не выжило.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В июле 90-летняя пенсионерка в Подмосковье, находившаяся за рулем Daewoo Matiz, протаранила внедорожник и погибла. Водитель второй машины был госпитализирован. По словам очевидцев, последствия аварии не могли ликвидировать несколько часов.

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