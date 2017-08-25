Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Водитель сбил двух пешеходов и снес ограждение на северо-востоке Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Водитель сбил пешеходов на северо-востоке столицы, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе управления ГИБДД по городу в воскресенье, 27 августа.

Авария произошла утром в районе дома номер 24 по Алтуфьевскому шоссе. Под легковой автомобиль Hyundai попали два человека, при этом не уточняется, переходили ли они дорогу в положенном месте. В результате пострадали пешеходы и сам водитель.

На фотографиях с места происшествия, появившихся в интернете, видно, что ДТП произошло недалко от пешеходного перехода. У машины разбито лобовое стекло и огромная пробоина в корпусе в районе переднего правого колеса, при этом самого колеса нет. Также на фотографиях можно заметить поваленное ограждение.

В середине августа сообщалось, что 38-летний лейтенант полиции Дмитрий Лапиков сбил двух женщин на северо-западе Москвы. Сотрудник правоохранительных органов был за рулем личного автомобиля и находился не при исполнении.

На улице Маршала Катукова Лапиков на скорости вылетел на переход, когда зеленый для пешеходов должен был гореть еще 15 секунд. Очевидцы рассказали, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его уже уволили из МВД.

Читайте также
Самое читаемое
Самый страшный день Москвы
Как Тохтамыш разорил столицу
Cегодня
Гламурная курица
Что вытворяют с этим продуктом в московских ресторанах
26 августа
Тесть «товарища Сухова»
Как первый Герой Советского Союза спасал «челюскинцев»
26 августа
«Победа», леопарды и кино
Как провести в столице последние выходные лета
25 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter