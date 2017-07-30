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Вооруженные грабители покинули дом москвича после отказа отдать им ключи

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Вооруженные грабители напали на владельца частного дома в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, но ушли ни с чем. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе управления МВД по городу.

Потерпевшим оказался неработающий житель поселка Кокошкино. Он рассказал в полиции, что на него напали трое неизвестных в масках. Они перелезли через забор, связали его и заперли в ванной комнате гостевого дома.

Нападавшие требовали от мужчины ключи от дома, в котором они находились, при этом угрожая пистолетами и ножом. Однако владелец участка отказался выполнить их требования, после чего злоумышленники скрылись, ничего не забрав.

Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Полиция ищет нападавших.

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