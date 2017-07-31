Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Вооруженные шампуром украинцы отобрали у москвича телефон

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Сотрудники полиции задержали двоих приезжих из Луганской области Украины, которые ограбили москвича на северо-западе столицы, угрожая ему шампуром. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в районе дома 2 на Карамышевской набережной. Мужчины, вооруженные шампуром, отобрали у 46-летнего потерпевшего мобильный телефон Samsung, однако скрыться с места преступления им не удалось — подозреваемых задержали прибывшие сотрудники автопатруля полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется следствие.

В июле в столичном районе Ясенево задержали приезжего с востока Украины, который пытался украсть кроссовки из одного из магазинов в торговом центре «Калита». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Самое читаемое
«Жеральдин» нувель
Классическую французскую брассерию в Москве превратили в необистро
Cегодня
Конвейер обомжевания
Юристы и общественники — о реальной ситуации с квартирным рейдерством в Москве
Cегодня
Второй Крымский
В ГУМе открылась выставка, посвященная строящемуся мосту через Керченский пролив
31 июля
За коммуналку ответят
Как получить компенсацию за некачественные услуги ЖКХ
31 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter