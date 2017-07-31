Вооруженные шампуром украинцы отобрали у москвича телефон

Сотрудники полиции задержали двоих приезжих из Луганской области Украины, которые ограбили москвича на северо-западе столицы, угрожая ему шампуром. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ограбление произошло в районе дома 2 на Карамышевской набережной. Мужчины, вооруженные шампуром, отобрали у 46-летнего потерпевшего мобильный телефон Samsung, однако скрыться с места преступления им не удалось — подозреваемых задержали прибывшие сотрудники автопатруля полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о грабеже, ведется следствие.

В июле в столичном районе Ясенево задержали приезжего с востока Украины, который пытался украсть кроссовки из одного из магазинов в торговом центре «Калита». В отношении него возбуждено уголовное дело.