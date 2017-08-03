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Вооруженный куском стекла мужчина напал на полицейского в Москве

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В Москве вооруженный куском стекла мужчина напал на полицейского, которому в ответ пришлось применить табельное оружие. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сегодня вечером в отдел полиции ОМВД России по району Якиманка поступило сообщение о драке на улице Мытной, 46. Прибывший наряд полиции пресек правонарушение и разнял участников конфликта. Но один из участников потасовки напал на сотрудника с куском стекла в руке», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сотрудник МВД после неоднократных предупреждений произвел предупредительный выстрел. Однако это не остановило дебошира.

«Агрессия со стороны неизвестного продолжилась, и для отражения нападения полицейский выстрелил мужчине в ногу», — отметил источник.

Нападавший был госпитализирован. По данному факту проводится проверка. Стражи порядка выясняют мотивы и обстоятельства конфликта.

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