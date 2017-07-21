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Вооруженный шприцем мужчина ограбил офис на юге Москвы

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Мужчина, вооруженный шприцем, ограбил офис в Нагорном районе на юге столицы. Добычей налетчика стали 25 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

В полицию о разбойном нападении сообщил сотрудник одной из московских фирм, офис которой располагается в доме 1, корпус 1, по Чонгарскому бульвару. По его словам, неизвестный, угрожая ему медицинским шприцем, похитил принадлежащие данной компании деньги и скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Полиция ищет подозреваемого.

Ранее в июле неизвестный со шприцем ограбил офис на севере Москвы. Тогда добычей преступника стали 16,8 тысячи рублей.

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