Вымогавшего семь миллионов рублей у бизнесмена полицейского задержали в Москве

Сотрудника полиции вместе с сообщником задержали в Москве по подозрению в вымогательстве 7 миллионов рублей у столичного бизнесмена. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Потерпевший, 33-летний соучредитель одной из московских фирм, обратился в полицию еще 9 июня. По его словам, возле автомойки в 5-м Донском проезде к нему подошли двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на автоматы Калашникова, в руках. Представившись сотрудниками ФСБ, они попытались насильно посадить бизнесмена в автомобиль Lada Priora с тонированными стеклами. При этом мужчины требовали у предпринимателя деньги: 5 миллионов рублей он якобы должен был вернуть своему партнеру по бизнесу, еще 2 миллиона выплатить в качестве неустойки.

Мужчина оказал сопротивление, и незнакомцы скрылись с места преступления на своем автомобиле. Задержать их удалось в субботу, 24 июня, на 85-м километре МКАД. Вымогателями оказались двое ранее не судимых мужчин 28 и 33 лет, при этом один из них является сотрудником полка полиции по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий ГУ МВД России по Московской области.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о разбое.