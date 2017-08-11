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Взрыв произошел в гаражном комплексе в подмосковных Люберцах

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Взрыв произошел в гаражном комплексе в Хлебозаводском проезде в подмосковных Люберцах. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает РИАМО со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого.

«Взорвались три гаража. Сигнал поступил в районе 13 часов в службу 112... Один пострадавший, мужчина, его придавило плитой», — отметил Ружицкий.

По предварительным данным, пострадавший зашел в один из гаражей и чиркнул спичкой, что привело к мощному взрыву. В результате его придавило обрушившейся плитой, из-под которой его извлекли спасатели. После этого он был госпитализирован в Люберецкую больницу №2.

Согласно информации источника «Интерфакса», в результате произошедшего мужчина погиб.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, пожарные и бригады скорой помощи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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