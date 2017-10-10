Забившего жену до смерти московского безработного задержали в Марьино

Сотрудники столичной полиции задержали безработного мужчину, подозреваемого в убийстве супруги. Об этом сообщает в воскресенье, 22 сентября, телеканал «360» со ссылкой на главк МВД по Москве.

По его информации, утром 20 октября 38‐летний муж погибшей во время ссоры руками и ногами избил свою супругу. От полученных травм женщина скончалась. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Как уточняет Агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел в Марьино. Полицейские прибыли по вызову в одну из квартир дома номер 27 на Новочеркасском бульваре, где нашли труп женщины 1980 года рождения с множественными гематомами и ссадинами. Источник издания добавил, что подозреваемый избил свою жену «в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре».