Задержана прикрывавшая прогулы Мары Багдасарян сотрудница коммунальной службы

Сотрудники полиции задержали сотрудницу ГБУ «Жилищник района Сокол», 25-летнюю Веронику Новикову, которая подозревается в фальсификации данных о присутствии на обязательных работах стритрейсерши Мары Багдасарян. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Сотрудница коммунальной службы была отпущена под подписку о невыезде. Поддельный табель учета рабочего времени был изъят в качестве вещественного доказательства

Мировой суд назначил Багдасарян административное наказание в виде 595 часов обязательных работ. Однако, по данным правоохранительных органов, она без уважительной причины не явилась на работу.