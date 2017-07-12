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Задержана прикрывавшая прогулы Мары Багдасарян сотрудница коммунальной службы

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Сотрудники полиции задержали сотрудницу ГБУ «Жилищник района Сокол», 25-летнюю Веронику Новикову, которая подозревается в фальсификации данных о присутствии на обязательных работах стритрейсерши Мары Багдасарян. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»). Сотрудница коммунальной службы была отпущена под подписку о невыезде. Поддельный табель учета рабочего времени был изъят в качестве вещественного доказательства

Мировой суд назначил Багдасарян административное наказание в виде 595 часов обязательных работ. Однако, по данным правоохранительных органов, она без уважительной причины не явилась на работу.

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