Защищавшего инвалида Мамаева адвоката заподозрили в мошенничестве

Адвоката Игоря Новикова, который, по его утверждению, принимал участие в защите обвинявшегося в разбое инвалида Антона Мамаева, задержали в Москве по подозрению в мошенничестве на 1 миллион рублей. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

Задержание произвели в четверг, 20 июля, спустя день после того, как был освобожден из-под стражи сам Мамаев.

Новиков работает в одной адвокатской конторе с другим защитником Мамаева — Вадимом Шаховым. Какую именно роль Новиков играл в защите инвалида, не уточняется. Информацию по делу прессе в основном предоставлял адвокат Мамаева Андрей Орлов.

30 июня Мамаева, инвалида-колясочника 1-й группы, признали виновным в вооруженном разбойном нападении, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 162 Уголовного кодекса) и приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. После этого его отправили в СИЗО, однако спустя неделю мужчину перевели в больницу для обследования.

19 июля Тимирязевский суд Москвы на выездном заседании в «Матросской тишине» принял решение об изменении меры пресечения осужденному инвалиду. Мамаева освободили из СИЗО под подписку о невыезде.