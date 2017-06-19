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Заживо закопавшие бизнесмена вымогатели задержаны в Москве

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Полицейские задержали в Москве троих подозреваемых в вымогательстве. Преступники заживо закопали на Люберецком кладбище бизнесмена Хикмета Салаева, требуя от него 30 миллионов рублей. Двое их сообщников объявлены в международный розыск, еще один уехал в Дагестан. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает сайт Министерства внутренних дел России.

«21 апреля 2017 года злоумышленники под угрозой применения огнестрельного оружия насильно поместили предпринимателя, уроженца Азербайджана, в автомобиль, вывезли его на территорию кладбища, расположенного в Московской области, выдвинув требования о выплате крупной суммы денег», — рассказала официальный представитель ведомтства Ирина Волк.

После отказа бизнесмена отдавать деньги они закопали его и оставили ему мобильный телефон. Мужчина смог дозвониться до младшего брата Исмаила, который привез похитителям 1,2 миллиона рублей и отдал им свой автомобиль BMW пятой серии. После этого похитители указали, где закопан бизнесмен.

Пострадавший был госпитализирован с переломами ребер. Отмечается, что коммерсант пришел в себя, находясь на больничной койке в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Как установили следователи, заказчиком преступления является криминальный авторитет по кличке Гулу. В настоящее время он отбывает наказание в Азербайджане.

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