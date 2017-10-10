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Зеленоградский пенсионер убил парализованную жену для избавления от мучений

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Пенсионер из Зеленограда убил парализованную жену, затем попытался покончить с собой. Об этом в среду, 18 октября, передает НТВ.

Накануне днем в полицию обратилась сиделка 83-летней женщины. Она сообщила, что ее подопечную убил муж и тот пытается покончить с собой. Сиделка добавила, что покойная страдала болезнью Альцгеймера и недавно перенесла инсульт и потеряла способность передвигаться.

Мужчина признался прибывшим оперативникам в своем поступке. По его словам, он устал от такой жизненной ситуации и хотел освободить жену от мучений.

РЕН ТВ сообщает, что между супругами произошел конфликт.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что 80-летний мужчина не был ранее судим и не состоит на учете у психиатра.

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