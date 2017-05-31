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Женщина избила обидчика своего сына на северо-западе Москвы

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Москвичка избила мальчика, с которым произошел конфликт у ее сына, в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Конфликт между сверстниками-пятиклассниками возник на детской площадке на улице Большая Набережная в понедельник, 29 мая. Как рассказал пострадавший ребенок РЕН ТВ, все началось с того, что он толкнул другого мальчика, когда тот не дал ему пнуть свой мяч. Мальчик упал и пошел домой, а через некоторое время во дворе появилась его разъяренная мать.

Женщина отвела обидчика сына подальше от детской площадки и начала трясти его и бить по лицу. После этого она бросила ребенка на землю и несколько раз пнула ногой. При этом все это время она материлась и угрожала мальчику, что убьет его, а об этом никто не узнает, так как у нее есть друзья в полиции.

В результате ребенок получил сотрясение мозга и ушибы и сейчас находится дома под присмотром родителей.

По данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут возможных очевидцев.

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