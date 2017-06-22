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Женщина с годовалым ребенком попала под поезд в Подмосковье

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Жительница Подмосковья с ребенком попала под поезд «Москва — Саратов», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 23 июня, на перегоне между станциями «Узуново» и «Серебряные пруды» Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Женщина 1996 года рождения с годовалым ребенком на руках внезапно вышла под поезд. «Ввиду малого расстояния и большой скорости наезд предотвратить не удалось», — отмечается в сообщении.

От полученных травм мать и младенец скончались на месте. Проводится доследственная проверка.

В среду, 21 июня, на Рижском направлении МЖД произошел сбой из-за попавшего под электричку мужчины. Он переходил пути в неположенном месте перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, подавал звуковые и световые сигналы, однако не смог остановить поезд вовремя, пешеход погиб. Электричка простояла около часа, прежде чем смогла продолжить движение.

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