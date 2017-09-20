Женщина убила мать и попыталась покончить с собой на севере Москвы

Москвичка убила мать и попыталась покончить с собой на севере столицы. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело пожилой женщины нашли в районе Мирского переулка. Было установлено, что потерпевшая скончалась от ножевого ранения. В столичном главке МВД факт обнаружения тела подтвердили.

При этом, по информации «Пятого канала», погибшая сама убила себя, перед этим напав на дочь с ножом. Раненая женщина была госпитализирована в институт имени Склифосовского.

В августе на юге Москвы задержали мужчину, который убил свою мать. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину по голове и нанес ей удар ножом. В отношении него возбуждено уголовное дело.