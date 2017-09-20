Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Женщина убила мать и попыталась покончить с собой на севере Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Москвичка убила мать и попыталась покончить с собой на севере столицы. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, тело пожилой женщины нашли в районе Мирского переулка. Было установлено, что потерпевшая скончалась от ножевого ранения. В столичном главке МВД факт обнаружения тела подтвердили.

При этом, по информации «Пятого канала», погибшая сама убила себя, перед этим напав на дочь с ножом. Раненая женщина была госпитализирована в институт имени Склифосовского.

В августе на юге Москвы задержали мужчину, который убил свою мать. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину по голове и нанес ей удар ножом. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Самое читаемое
«Это чревато»
Пробежать марафон и не упасть замертво
Cегодня
«В том нет никакого кумовства»
Что чувствует русский актер из выдвинутого на «Оскар» фильма Андрея Звягинцева
23 сентября
Заоблачная Бьорк
Самые громкие выставки 7-го Московского биеннале современного искусства
22 сентября
«Русская водка — тоже бренд»
Автор памятника Калашникову отвечает на вопросы хейтеров
21 сентября
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter