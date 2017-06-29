Женщина в Москве похитила у курьера одежду на 375 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали жительницу Подмосковья, которая похитила одежду стоимостью 375 тысяч рублей у курьера на северо-востоке столицы. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Как рассказали в ведомстве, женщина сделала заказ в интернет-магазине и назначила курьеру встречу у торгового центра на проспекте Мира, куда сама приехала на такси. Получив товар и уложив его в багажник, заказчица попросила курьера зайти вместе с ней в торговый центр, чтобы снять деньги с банковской карты. «Выбрав момент, когда курьер отвлекся, женщина покинула здание и скрылась на такси», — уточнил собеседник агентства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий 28-летнюю подозреваемую задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело о мошенничестве, похищенный товар изъят. Женщина находится под подпиской о невыезде, полицейские выясняют, не причастна ли она к другим аналогичным преступлениям.