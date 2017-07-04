Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Женщину два дня насиловали в бытовке на севере Москвы

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Двое мужчин два дня насиловали москвичку в бытовке на севере столицы. Об этом в среду, 5 июля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

28-летняя потерпевшая обратилась в полицию во вторник, 4 июля. По ее словам, она познакомилась с двумя мужчинами, которые 1 июля пригласили ее на шашлыки. После застолья преступники избили женщину и заперли ее в бытовке, где она оставалась заложницей до 3 июля.

По данному факту следователи проводят проверку. Сотрудники полиции уже задержали одного из подозреваемых, второй объявлен в розыск.

В июне в Москве задержали приезжего из Узбекистана, работающего дворником в Савеловском районе, который изнасиловал москвичку в ее же квартире. Он также украл у женщины телефон Nokia стоимостью 800 рублей.

Читайте также
Самое читаемое
Ввязались в историю
Епископ Тихон вступил в заочную полемику с режиссером Сокуровым о церкви в годы революции
Cегодня
Послание из Блэк-Рок
Один из организаторов Burning man — о принципах сообщества и диалоге с властями
Cегодня
Нора со «Скайпом»
Влияет ли дизайн интерьера и улиц на наше поведение и ценности
4 июля
Поэзия Северного Медведково
На какие стихи вдохновляет памятник Музе жителей столичной окраины?
4 июля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter