Женщину два дня насиловали в бытовке на севере Москвы

Двое мужчин два дня насиловали москвичку в бытовке на севере столицы. Об этом в среду, 5 июля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

28-летняя потерпевшая обратилась в полицию во вторник, 4 июля. По ее словам, она познакомилась с двумя мужчинами, которые 1 июля пригласили ее на шашлыки. После застолья преступники избили женщину и заперли ее в бытовке, где она оставалась заложницей до 3 июля.

По данному факту следователи проводят проверку. Сотрудники полиции уже задержали одного из подозреваемых, второй объявлен в розыск.

В июне в Москве задержали приезжего из Узбекистана, работающего дворником в Савеловском районе, который изнасиловал москвичку в ее же квартире. Он также украл у женщины телефон Nokia стоимостью 800 рублей.