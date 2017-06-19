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Женщину с грудным ребенком сбили на переходе на юго-востоке Москвы

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Автомобиль сбил женщину с семимесячным ребенком на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

ДТП произошло днем во вторник, 20 июня, на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 8 по улице Академика Скрябина. На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.

Как уточнили ТАСС в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности, пострадавший ребенок был доставлен на вертолете Московского авиационного центра в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. О состоянии матери не сообщается.

В мае на юге столицы водитель автомобиля Ford Focus сбил женщину с маленьким ребенком в коляске. Пострадавшие были госпитализированы.

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