Женщину убило газонокосилкой в Новой Москве

В Новой Москве 23-летняя женщина погибла от удара током, когда косила траву на даче электротриммером. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает Life.

Питающий шнур намотался на работающую леску устройства, что привело к сильному удару током.

Тело погибшей нашла ее четырехлетняя дочка. Она позвала на помощь бабушку, которая вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей.

В августе 2015 года в Новомосковском административном округе столицы 14-летняя жительница Подмосковья погибла, пытаясь сделать селфи на железной дороге. Она залезла на цистерну стоящего на станции грузового поезда, выпрямилась во весь рост и задела контактный провод. Получив удар током напряжением более 27 тысяч вольт, школьница скончалась на месте.