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Вооруженные ножом и бутылкой женщины подрались в московском общежитии

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В общежитии на юге Москвы произошла пьяная драка между двумя женщинами. Об этом в среду, 13 сентября, сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что одна из участниц ссоры пригласила другую к себе в гости в общежитие на улице Введенского, где они начали распивать алкогольные напитки. В ходе общения между ними произошел конфликт, и 36-летняя женщина начала избивать свою 42-летнюю знакомую бутылкой по голове. В ответ та нанесла удар перочинным ножом.

Осознав случившееся, ранившая знакомую женщина вызвала полицию и скорую помощь, однако, когда они приехали, пострадавшей в комнате не оказалось. Стражи порядка обыскали террориторию и вскоре обнаружили раненую, которая заявила, что не намерена обращаться в полицию. Также она отказалась рассказать о произошедшем. Тем не менее, женщина согласилась проехать в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

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