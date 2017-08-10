Житель Чебоксар продал в Москве внедорожник за деньги «банка приколов»

Неизвестный мошенник в столице расплатился с жителем Чебоксар деньгами из «банка приколов» за внедорожник, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В столичную полицию обратился 36-летний приезжий из Чувашии и рассказал, что договорился о продаже своей машины Mitsubishi Outlander с незнакомцем. Мужчины договорились о цене в миллион рублей.

Передача денег состоялась в машине на улице Красноармейская. Покупатель отдал всю сумму наличными и уехал на купленной машине, однако уже после этого продавец осмотрел деньги и заметил, что почти все купюры оказались билетами «банка приколов». Подлинными оказались только две банкноты номиналом в пять тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет похитителя внедорожника.