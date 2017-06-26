Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Жительница Подмосковья напала с ножом на спящих дочерей и мать

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Жительница подмосковного города Видное напала с ножом на своих дочерей и мать, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по региону.

Нападение произошло в ночь на вторник, 27 июня. По версии следствия, 31-летняя женщина сначала ударила кухонным ножом свою спящую мать, а затем нанесла множество ножевых ранений своим спящим дочерям двух и 11 лет.

Все пострадавшие остались живы и в данный момент находятся в больнице. Подозреваемая была задержана, в ближайшее время суд решит вопрос о ее аресте.

Возбуждено уголовное дело по статье Покушение на убийство более трех лиц, в том числе малолетних. Высняются все обстоятельства происшествия.

Читайте также
Самое читаемое
Пора по барам!
Колумнист МОСЛЕНТЫ — о социальных парадоксах столичного общепита
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 27 июня
Перекрытия на столичных дорогах
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 26 июня
Перекрытия на столичных дорогах
26 июня
Это залет, воин
Что можно и нельзя беспилотникам в Москве и по всей России
26 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter