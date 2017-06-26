Жительница Подмосковья напала с ножом на спящих дочерей и мать

Жительница подмосковного города Видное напала с ножом на своих дочерей и мать, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета по региону.

Нападение произошло в ночь на вторник, 27 июня. По версии следствия, 31-летняя женщина сначала ударила кухонным ножом свою спящую мать, а затем нанесла множество ножевых ранений своим спящим дочерям двух и 11 лет.

Все пострадавшие остались живы и в данный момент находятся в больнице. Подозреваемая была задержана, в ближайшее время суд решит вопрос о ее аресте.