Жителя Крыма задержали в Домодедово за шутку о бомбе

Жителя Крыма задержали в московском аэропорту Домодедово после неудачной шутки о бомбе. Об этом в четверг, 17 августа, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в среду, 16 августа. Сотрудники безопасности решили проверить гражданина, который зашел в здание аэропорта с коробкой. В ходе досмотра пассажир, 20-летний житель Евпатории, заявил, что в коробке находится бомба. Его задержали, а коробку проверили кинологи и сотрудники правоохранительных органов. В итоге там обнаружили только изоленту и двусторонний скотч.

Позже задержанный признался, что просто хотел пошутить и никаких противоправных действий не планировал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.