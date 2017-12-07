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Центр Москвы заставят рождественскими елками

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На улицах Москвы поставят больше тысячи елок для фестиваля «Путешествие в Рождество», как искусственных, так и живых. Об этом сообщает РИА Новости.

На Тверской площади установят 144 живые ели, большинство из них будет двухметровыми, а главной станет десятиметровая «театральная ель». Ее украсят музыкальными инструментами, фигурками балерин, марионетками и нотными ключами.

На Манежной площади поставят 350 елок высотой восемь метров, на Новом Арбате — 128, на Площади Революции установят еще 100. В Камергерском переулке, Новопушкинском сквере, на улицах Арбат, Рождественка и Большая Дмитровка разместится по одной большой восьмиметровой елке. На других площадках фестиваля в центре и округах Москвы в общей сложности появится еще 270 хвойных деревьев.

Также к фестивалю «Путешествие в Рождество» в Москве откроют 320 торговых и ресторанных шале, в том числе уже знакомые горожанам деревянные домики. Их монтаж планируют закончить к 19 декабря.

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