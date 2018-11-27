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Первый легальный московский бордель подстроился под женщин

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Первый легальный бордель в Москве LumiDolls обзавелся секс-куклой мужского пола. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщили МОСЛЕНТЕ в пресс-службе досугового центра для взрослых Dolls Hotel, в состав которого входит LumiDolls.

«К нам в бордель приходит очень много пар, которые хотят разнообразить свой досуг, поступает много просьб от представительниц прекрасной половины человечества — им тоже интересно прикоснуться к будущему, испытать интимную связь с секс-роботом», — рассказал основатель Dolls Hotel Дмитрий Александров.

По его словам, новую куклу зовут Алекс, его рост составляет 160 сантиметров, а вес — 40 килограммов. Отмечается, что Алекс, как и другие куклы в отеле, изготовлен из медицинского силикона, использующегося в пластической хирургии.

Аренда куклы вместе с номером в отелем обойдется в пять тысяч рублей в час.

Досуговый центр для взрослых открылся в конце апреля. Клиентам отеля с почасовой оплатой предлагают арендовать секс-кукол с подогревом и искусственным интеллектом.

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