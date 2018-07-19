Два человека прыгнули в Москву-реку с моста в «Зарядье»

Двое экстремалов прыгнули в Москву-реку с «Парящего моста» в парке «Зарядье». Об этом сообщается в Telegram-канале «Московские новости». Очевидцы разместили видеозаписи произошедшего в социальных сетях.

На кадрах видно толпу народа на мосту. Кроме того, камера выхватила теплоход, который в это время проходил по реке.

К молодым людям поспешили стражи порядка. Они помогли им выбраться на берег и увезли в отделение полиции для дачи показаний, передает «Федеральное агентство новостей». Об их дальнейшей судьбе неизвестно.