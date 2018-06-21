Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Путин сыграл в футбол на Красной площади

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Президент России Владимир Путин посетил футбольную площадку, оборудованную на Красной площади в связи с проведением в стране чемпионата мира по футболу. Глава государства пробил по мячу после паса президента ФИФА Джанни Инфантино, но голкипер справился с ударом. Видеозапись публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На Красной площади российского президента ожидали такие звезды футбола, как бразилец Роналдо, испанец Карлес Пуйоль, немец Лотар Маттеус, а также Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин. Помимо этого, на площадке находятся и игроки детского клуба «Тотем».

Владимир Путин в последние годы активно интересуется футболом, в частности он следит за успехами петербургского «Зенита», а также болеет за российскую сборную, вышедшую в плей-офф домашнего чемпионата мира. Президент пообещал, что будет смотреть матч 1/8 финала между Россией и Испанией, который состоится 1 июля в «Лужниках».

Читайте также
Самое читаемое
«Клиент был бесстыж и робок»
Москвич решил нажиться на гостях чемпионата мира. Что из этого вышло?
27 июня
«Животворящая сила фаллоса»
Они играли странную музыку, собрались вместе и теперь собирают толпы
25 июня
«Мы в глупом положении»
Надписи на стенах как новая городская философия
25 июня
Большие формы
Тайная жизнь главного театра страны
24 июня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter