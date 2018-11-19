Главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье

В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку России, передает агентство «Москва».

Дерево нашли в районе деревни Еремино в Щелковском районе. Возраст ели — 100 лет, высота — 27 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров.

Елку освятили представители Русской православной церкви. Кроме того, состоялись театрализованное представление и новогодняя ярмарка.

«Мы с февраля месяца этого года с комитетом лесного хозяйства искали елку по всему Подмосковью. Было найдено и предложено около 30 деревьев», — рассказал замначальника главного эксплуатационного управления делами президента России, начальник штаба по подготовке и проведению общероссийской новогодней елки Анатолий Кочанов.

18 декабря ель отправят на автопоезде в Москву и установят на Соборной площади Кремля. Ее украсят в стиле «Зимний лес», для чего понадобится несколько тысяч игрушек и более километра гирлянд.

В прошлом году главную елку страны срубили в Домодедово.