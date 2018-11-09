В Москве открылись катки

Первые катки с искусственным льдом заработали в столичных парках. Об этом в среду, 14 ноября, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Покататься горожане уже могут в парке «Сокольники», где открылся каток площадью более пяти тысяч квадратных метров, и в саду «Эрмитаж», где для посетителей работает каток площадью около тысячи квадратных метров. Вход на эти катки платный. Для тех, у кого нет своих коньков, работает пункт проката.

Еще одна ледовая площадка открылась в Таганском парке — там до официального открытия зимнего сезона можно покататься бесплатно. В четверг, 15 ноября, бесплатный каток заработает также в парке Северного речного вокзала. В Измайловском парке каток с искусственным покрытием площадью более трех тысяч квадратных метров откроют в тестовом режиме 16 ноября — в этот день горожане смогут покататься бесплатно, потом, чтобы попасть туда, будет необходимо приобретать билеты.

Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, катки с натуральным льдом в столице появятся с приходом климатической зимы. «Открытие катков с натуральным льдом в отличие от площадок с искусственным покрытием больше зависит от погодных условий. Их зальют только после наступления устойчивых холодов», — пояснили там.

В прошлом году зимний сезон в московских парках открылся 11 ноября. Всего в 32 парках работали 45 катков, из них 23 — с искусственным покрытием, 22 — с натуральным льдом.