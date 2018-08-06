Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

«Зарядье» стало местом притяжения любовников

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Камеры видеонаблюдения в «Зарядье» фиксируют большое количество занятий сексом между посетителями парка. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает агентство «Москва».

«У нас в „Зарядье“ сейчас фиксируется небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого», — сказал он.

По словам Кузнецова, такая тенденция сложилась благодаря тому, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» около Кремля. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается «парящий» мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. В мае в парке открылась ледяная пещера.

Читайте также
Самое читаемое
«Совпадений с московскими реалиями у нас много»
Они зарабатывают на нефти, страдают от снега и пробок. Но речь не о России
6 августа
«Диктатор? Что вы!»
Он создал лучшую театральную мастерскую в городе. Дмитрия Брусникина вспоминают ученики
9 августа
«Ждем более миллиона человек»
Все, что нужно знать о Дне Индии в Москве
9 августа
«Главной силой станут волонтеры»
В избирательном штабе Собянина дали фору конкурентам и назвали основного оппонента мэра
9 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter