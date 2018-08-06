«Зарядье» стало местом притяжения любовников

Камеры видеонаблюдения в «Зарядье» фиксируют большое количество занятий сексом между посетителями парка. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, передает агентство «Москва».

«У нас в „Зарядье“ сейчас фиксируется небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого», — сказал он.

По словам Кузнецова, такая тенденция сложилась благодаря тому, что люди чувствуют себя в городе безопасно и комфортно.

Парк «Зарядье» открыли 9 сентября 2017 года в день празднования 870-летия Москвы на месте снесенной гостиницы «Россия» около Кремля. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается «парящий» мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. В мае в парке открылась ледяная пещера.