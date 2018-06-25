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Марафонцы забегут на Останкинскую башню

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Международный забег на высоту 337 метров проведет Останкинская телевизионная башня в субботу, 21 июля. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Забег пройдет впервые за 18 лет. В нем примут участие 29 спортсменов из 12 стран. Россию представит Валентин Карзанов из Владимира. Ранее он завоевал второе место на престижном международном забеге на небоскреб в Дубае. Всего бегуны преодолеют 1704 ступени по узкой винтовой лестнице внутри телебашни.

Вертикальный марафон начнется в 11:00. У подножия башни для болельщиков откроется бесплатная фан-зона с медиаэкраном, местами для отдыха и прохладительными напитками. Кроме того, там пройдут мастер-классы по спортивным танцам для всех желающих.

Последний действующий рекорд по забегу на Останкинскую телебашню принадлежит российской спортсменке Татьяне Шейгас. Ей удалось преодолеть дистанцию за 11 минут 55 секунд.

Останкинская телебашня открылась 5 ноября 1967 года. Ее высота составляет 540 метров. На момент постройки это было самое высокое сооружение в мире. На данный момент башня транслирует более 40 теле- и радиоканалов.

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