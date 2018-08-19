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Механические лещи появились в Москве

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Первый в России аквариум с рыбами-роботами установили в павильоне №2 «Робостанция» на ВДНХ. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В аквариуме плавают пять механических лещей, похожих на живых рыб. Они сделаны из герметичного водонепроницаемого пластика. Длина каждой рыбы около 50 сантиметров, что соответствует размеру взрослой особи этого вида. С помощью светодиодов и нержавеющего покрытия на чешуе создается эффект мерцания.

Дно аквариума объемом три тысячи литров выстлано натуральным речным камнем. Система фильтрации делает проточную воду в нем прозрачной. В ближайшее время там также высадят водоросли.

Природные условия в аквариуме создали для тестирования датчиков движения, которые встроены в рыб. Они помогают замечать и преодолевать препятствия и не сталкиваться с соседями по аквариуму. В пресс-службе «Робостанции» пояснили, что рыбы-роботы могут помочь человеку изучать флору и фауну водоемов, морей и рек.

Помимо рыб на «Робостанции» можно увидеть и других механических помощников. Например, робот-блинопек устраивает шоу на Масленицу уже несколько лет подряд. Для выпекания блинов он использует манипуляторы и блинницу.

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