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Москвичам дадут заглянуть в улей

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На территории ВДНХ в павильоне №28 открылся первый в Москве интерактивный музей о жизни пчел. Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает ТАСС.

Главным объектом стал стеклянный улей с живыми пчелами. С помощью него за насекомыми можно наблюдать на протяжении всего года.

Экспозиция нового музея не имеет аналогов в мире и включает в себя научно-исторический раздел, мультимедийный и интерактивно-игровой залы, лабораторию меда, инсталляцию «Большой улей» и реалистичный макет пчелы. Гости смогут познакомиться с жизнью медоносных пчел и развитием пчеловодства в России, подробно рассмотреть строение насекомого, узнать обо всех этапах производства меда и побывать в роли пчеловода, а также проверить качество продукта с помощью специальных приборов.

Павильон №28 на ВДНХ посвящен пчеловодству с 1970-х годов. После ремонта в нем появились интерактивно-игровой и мультимедийный залы, научно-историческая экспозиция, торгово-выставочное пространство, а также зоны отдыха и кафе. Во время торжественного открытия руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский отметил, что музей «Пчеловодство» был создан правительством Москвы в рамках проведения Года экологии.

Экскурсионные программы музея рассчитаны на любой возраст и проходят в познавательно-игровой форме. Цена билета варьируется от 250 до 700 рублей.

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