Москвичам посулили знакомство с грибами

Посетителям Ботанического сада МГУ 17 марта расскажут о ядовитых и галлюциногенных грибах. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова, передает агентство «Москва».

«17 марта, в рамках выставки тюльпанов „Репетиция весны“ и лектория самого известного миколога России Михаила Вишневского „Все о грибах“, в Аптекарском огороде пройдет лекция „Ядовитые и галлюциногенные грибы“», — рассказала она.

Лекция начнется в 18:00 и будет идти два часа. На ней расскажут о типах и механизмах грибных отравлений и ядовитых грибах России. По словам Архиповой, слушатели узнают, как съедобные грибы могут стать ядовитыми.

«Одна из самых захватывающих тем — галлюциногенные грибы России. Зачем галлюциногенным грибам их галлюциногенность? Об этом узнают только гости лектория», — подчеркнула пресс-секретарь.