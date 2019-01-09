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Москвичам предложили обнять собаку и согреться

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В столичном парке «Сокольники» на Фонтанной площади появилась двухметровая плюшевая фигура собаки породы хаски со встроенным внутри электрорадиатором. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Как уточнили порталу в пресс-службе парка, каркас игрушки собран из деревянных дуг, к которым прикреплены обогревательные элементы, покрытые специальным материалом для равномерного распределения тепла и искусственным мехом.

«Каждый, кто обнимет игрушку, сможет согреться», — говорится в сообщении. Отмечается, что электрорадиатор способен разогреть фигуру до 45-50 градусов.

Плюшевая собака коричневого окраса будет подключена к электросети «Сокольников». «Мы назвали ее собакой-обнимакой. Надеемся, она понравится посетителям и станет талисманом нашего парка», — заметили в пресс-службе, добавив, что игрушка совершенно безопасна для гостей и будет стоять на площади до весны.

В прежние годы для обогрева посетителей зимой в парке устанавливали электроваленки.

В августе 2017 года стало известно о том, что в «Сокольниках» установят «охлаждающую лавочку». Сообщалось, что это будет обычная парковая лавочка, рассчитанная на трех-четырех человек. Напротив нее поставят большую трубу с вентилятором, диаметр которой составит полтора метра. Отдыхающие, сидя на лавочке, смогут нажимать на специальную педаль и запускать вентилятор.

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