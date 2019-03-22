Москвичам предложили заняться бердвотчингом

Жители столицы смогут посетить мероприятия, организованные в рамках празднования Международного дня птиц. Об этом в пятницу, 29 марта, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В частности, всем желающим предлагают прослушать лекции и посетить экскурсии, посвященные птицам и их повадкам, осмотреть тематические выставки, принять участие в мастер-классах по изготовлению скворечников и кормушек и ответить на вопросы о птицах в ходе викторин, а также освоить бердвотчинг — процесс наблюдения за птицами.

«Участникам праздника предстоит с помощью бинокля отыскать пернатых на территории парка, а затем, воспользовавшись специальным справочником, определить названия видов», — говорится в сообщении.

Также москвичей пригласили поучаствовать в конкурсе «Птичий дом» и построить жилища для перелетных птиц, которые возвращаются в столичный регион: скворечники, синичники, совятники, стрижатники, домики для горихвосток, пищух и других пернатых.

Международный день птиц отметят на 12 площадках столицы с 1 по 6 апреля. Так, мероприятия пройдут в Бирюлевском дендропарке, природно-исторических парках «Кузьминки-Люблино», «Останкино», «Измайлово», «Покровское-Стрешнево», «Битцевский лес», а также в парках «Долина реки Сетунь», «Сказка», «Терлецкий», в экоцентрах «Битцевский лес», «Конный двор» и «Воробьевы горы».