Москвичей научат отдыхать

В парке «Зарядье» 29 мая пройдет лекция «Отпуск и каникулы: отдохнуть, не заболев», сообщает портал правительства Москвы.

Лекцию проведет главный специалист Москвы по детской эндокринологии профессор Елена Петряйкина.

«Отдых должен быть в радость для всей семьи. Но даже самые лучшие намерения должны быть подкреплены серьезной подготовкой, включающей консультации с педиатром или терапевтом, а также с иными лечащими врачами по поводу планируемого места отдыха, составление по итогам этих консультаций аптечки, своевременную вакцинацию с учетом особенностей региона, выяснение, где на месте можно будет обратиться к врачам, и многое другое», — пояснила она.

По словам профессора, приехав в новое место, следует дать организму возможность привыкнуть к другим условиям. «Не надо стремиться попасть на все экскурсии сразу и залезать на три часа в океан, — сказала Петряйкина. — Постепенная адаптация важна и при возвращении домой. При планировании поездки с маленькими детьми важно учитывать их темпы адаптации и не ездить меньше чем на три недели».

Вход на лекцию в «Зарядье» бесплатный по предварительной регистрации.