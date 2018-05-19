Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей научат отдыхать

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В парке «Зарядье» 29 мая пройдет лекция «Отпуск и каникулы: отдохнуть, не заболев», сообщает портал правительства Москвы.

Лекцию проведет главный специалист Москвы по детской эндокринологии профессор Елена Петряйкина.

«Отдых должен быть в радость для всей семьи. Но даже самые лучшие намерения должны быть подкреплены серьезной подготовкой, включающей консультации с педиатром или терапевтом, а также с иными лечащими врачами по поводу планируемого места отдыха, составление по итогам этих консультаций аптечки, своевременную вакцинацию с учетом особенностей региона, выяснение, где на месте можно будет обратиться к врачам, и многое другое», — пояснила она.

По словам профессора, приехав в новое место, следует дать организму возможность привыкнуть к другим условиям. «Не надо стремиться попасть на все экскурсии сразу и залезать на три часа в океан, — сказала Петряйкина. — Постепенная адаптация важна и при возвращении домой. При планировании поездки с маленькими детьми важно учитывать их темпы адаптации и не ездить меньше чем на три недели».

Вход на лекцию в «Зарядье» бесплатный по предварительной регистрации.

Самое читаемое
«Сам сел, всех друзей сдал, еще и их дожали»
Художник Миша Мост комментирует новый законе о граффити
25 мая
«Город сам по себе считается местом конфликта»
Как не рискуя здоровьем добиться отмены строительства или вырубки парка
24 мая
«Действовать в одиночку всегда тяжело»
Американка решила изучить жизнь москвичей
22 мая
«Общение – такая же потребность, как сон и еда»
Социолог, инженер и ландшафтный дизайнер - о будущем общественных пространств Москвы
19 мая
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter