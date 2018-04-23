Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей обучат йоге для лица

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Бесплатные занятия по йоге будут проходить в 36 столичных парках с 1 июня. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

«Этим летом программа бесплатных занятий йогой в парках пройдет уже в седьмой раз. Она пользуется большой популярностью у горожан. Занятия на природе будут проводить более 200 сертифицированных преподавателей с опытом работы не менее одного года. Длительность каждого из них составит от одного часа до полутора — в зависимости от направления йоги», — рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Всего москвичам будут преподавать более 20 видов йоги. Среди них будут как популярные направления — хатха или кундалини, так и необычные — например, йога для лица или йога смеха.

Занятия будут проводить три раза в сутки в течение всего лета. Подробное расписание появится на сайте парков за несколько дней до начала уроков. Предварительная запись на них не требуется. Однако если на улице будет холоднее плюс 18 градусов, тренировки отменят.

Летний сезон в московских парках начнется 1 мая.

Читайте также
Самое читаемое
«Коричная, гвоздичная, анисовая, померанцевая...»
Краевед Александр Можаев реконструировал старинные виды Китай-города
Cегодня
«Чтобы лайкали и репостили»
Как из Москвы сделать идеальный город для вашего Instagram
25 апреля
Праздник в шатре в любую погоду!
Как провести идеальное торжество: ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
24 апреля
«Так нарядно, что самому неловко»
Как краевед Александр Можаев оживил древнерусский Китай-город
24 апреля
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter