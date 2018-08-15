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Москвичей переоденут в инкассаторов

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В Москве 8 сентября пройдет II Фестиваль финансовой грамотности. Об этом сообщила заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева, передает агентство «Москва».

На фестивале можно будет определить подлинность купюр, измерить возраст в деньгах, примерить костюм инкассатора и даже посидеть за рулем инкассаторского броневика. Кроме того, на каждой площадке будут уголки финансовой грамотности. Тимоничева отметила, что мероприятия направлены на повышение уровня финансовой грамотности населения.

Фестиваль пройдет в субботу, 8 сентября, когда в России будет отмечаться День финансиста, а в Москве — 100-летие финансовой системы города.

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