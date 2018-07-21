Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Москвичей покатают на мотоциклах

Развлечения
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Принять участие в тестовых мотозаездах смогут гости фестиваля «Трак тур», который проходит в мотошколе Мосгортранса. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Для участия в заезде необходимо иметь водительское удостоверение с открытой категорией А, закрытую обувь, куртку и длинные брюки. Шлем желающим прокатиться выдадут на площадке.

Предварительной регистрации на заезды нет — записаться можно на фестивальной площадке. Кроме того, на территории фестиваля можно будет увидеть более двух десятков новых моделей мотоциклов.

Фестиваль «Трак тур» пройдет 28 и 29 июля в мотошколе Мосгортранса, которая начала работать в июле прошлого года.

Читайте также
Самое читаемое
«Управление в режиме реального времени»
Власти вынуждены следить за жителями большого города. К чему готовиться москвичам?
22 июля
«Россия — страна скорбных. Но это поправимо»
Как похоронная индустрия перестанет быть мрачным конвейером
27 июля
«Набил батюшке Око Божие»
Он придумал настоящие русские тату. И это не золотые купола
24 июля
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter