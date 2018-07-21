Москвичей покатают на мотоциклах

Принять участие в тестовых мотозаездах смогут гости фестиваля «Трак тур», который проходит в мотошколе Мосгортранса. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Для участия в заезде необходимо иметь водительское удостоверение с открытой категорией А, закрытую обувь, куртку и длинные брюки. Шлем желающим прокатиться выдадут на площадке.

Предварительной регистрации на заезды нет — записаться можно на фестивальной площадке. Кроме того, на территории фестиваля можно будет увидеть более двух десятков новых моделей мотоциклов.

Фестиваль «Трак тур» пройдет 28 и 29 июля в мотошколе Мосгортранса, которая начала работать в июле прошлого года.