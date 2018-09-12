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Москвичей пригласят на ежиный праздник

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«Ежиный праздник» пройдет 21 сентября на юго-западе столицы. Об этом в субботу, 15 сентября, сообщается на сайте Мосприроды.

«Мосприрода приглашает всех тех, для кого этот сентябрь еще не школьный, и тех, кто только начал грызть гранит науки, на Ежиный праздник. Здесь мы вместе вспомним, какие бывают ежики, за что мы их любим, узнаем, почему их нужно беречь и как мы можем это делать», — говорится в сообщении.

Мероприятие состоится в экоклассе по адресу: улица Островитянова, дом 10.

Как отмечается, гости смогут принять участие в экологических играх и мастер-классах, а также посмотреть познавательные фильмы в экокинотеатре.

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