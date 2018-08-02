Москвичей призвали отдыхать в городе

Власти Москвы назвали лучшие места для отдыха на природе в черте города в августе. Об этом сообщили в пресс-службе «Мосгорпарка», передает РИА Новости.

«Парки Москвы ждут москвичей, чтобы провести последние жаркие дни лета на природе. Гостей приглашают в бассейны, мини-аквапарк, в ледяную пещеру и „сухие“ фонтаны, а также зоны отдыха с шезлонгами, пуфиками и пляжными видами спорта», — говорится в сообщении.

Например, в парке «Сокольники» можно искупаться в двух бассейнах, поиграть в пинг-понг, или потанцевать на вечеринке. А в парке «Фили» гостей ждут два взрослых и один детский бассейн, которые расположены прямо в Москве-реке. «Все три — с подогревом, за их чистоту отвечает многоступенчатая система фильтрации и дезинфекции водопроводной воды без хлорки», — пояснили в пресс-службе.

Между бассейнами есть шезлонги, на которых можно отдохнуть и позагорать, а также кабинки для переодевания. Рядом с зоной отдыха и бассейнами находятся кафе, площадка для пляжного волейбола и мини-футбола, а также спортплощадка с тренажерами.

В Измайловском парке юные москвичи могут посетить мини-аквапарк. Также можно сходить в ледяную пещеру в парке «Зарядье». Кроме того, в столице есть несколько «сухих» фонтанов. В 25 парках столицы гостей ждут зоны отдыха с шезлонгами, где можно позагорать или поиграть в пляжный волейбол.