Москвичей захотели научить волшебству и магии

В Роспатент поступила заявка о регистрации бренда «Международный университет магии и колдовства». Об этом сообщила основатель организации «Империя сильнейших ведьм» Алена Полынь, передает агентство «Москва».

«Мы планируем получить лицензию, чтобы иметь возможность выдавать диплом государственного образца о высшем образовании. Так что по итогам обучения в университете будут экзамены, и выпускники смогут получить диплом», — заявила она.

По словам Полыни, на данный момент в России нет подобной организации. Она отметила, что в университете ученики смогут изучить руны, гадание по картам таро, а также культурное наследие народов мира и творчество русских писателей. Обучаться в нем смогут взрослые и подростки с 14 лет с согласия родителей.

«В университете будет и углубленный курс, для людей преуспевших в своей области, политиков и бизнесменов, практикующих магию, или их советников по этому вопросу, потому что им нужна магическая защита», — заключила Полынь.

В августе неизвестная злоумышленница под видом психоаналитика выманила у жительницы столицы около 1,4 миллиона рублей. По словам пострадавшей, мошенница представилась психоаналитиком и специалистом в области «чистки кармы».